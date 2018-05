RMC SPORT - Preziosi: "Diritti tv? Non sono preoccupato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato all'ingresso dell'assemblea di Lega a Roma. Queste le sue parole raccolte da RMC Sport: "Non sono preoccupato per i diritti tv, troveremo un accordo come sempre. Neanche i miei colleghi sono preoccupati. La governance? Oggi le elezioni, vedremo".