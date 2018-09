RMC SPORT - Preziosi: "Dura togliere Pereira dal campo. Bene Radu"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Piatek ma non solo. Nell'intervento a RMC Sport del post partita di ieri il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha commentato in termini entusiastici la crescita di molti interpreti della squadra di Ballardini: "Ho visto una buona mentalità, nelle ultime due partite abbiamo subito troppo ma oggi abbiamo visto una squadra completamente diversa. Piatek? E' un giocatore straordinario, ma non togliamo meriti a Pandev o a Kouame che ha fatto una grande gara, così come Pereira. Sarà difficile vederlo in panchina, ha dimostrato di essere un giocatore importante così come Biraschi e Hiljemark. Radu? Sono contento, abbiamo scoperto un altro portiere anche se c'era poco da scoprire".