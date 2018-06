RMC SPORT - Preziosi: "Milan? Tutte ca**ate, avrei già vinto al Genoa"

Fonte: dall'inviato in Lega Serie A Alessandro Rimi

Appena arrivato in Lega, il patron del Genoa Enrico Preziosi ha parlato così della voce che lo vorrebbe interessato a rilevare il Milan, seppur con una quota azionaria minoritaria: "Ma cosa vi inventate? Se avessi avuto una struttura finanziaria per acquistare il Milan avrei già vinto qualcosa al Genoa, no? Avete scritto solo cazzate".