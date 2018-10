RMC SPORT - Preziosi non si smentisce: via Ballardini. Genoa, torna Juric

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doccia gelata per Davide Ballardini: il Genoa, ha svelato mister Gianni Di Marzio ai microfoni di 'RMC Sport', ha deciso in giornata di esonerare l'attuale allenatore e di richiamare in panchina il croato Ivan Juric. La decisione è stata presa in prima persona dal presidente Enrico Preziosi.

In basso il link per riascoltare l'intervento di Gianni Di Marzio con Stefano Impallomeni.