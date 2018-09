RMC SPORT - Preziosi: "Piatek straordinario. Rossi? Ne uscirà pulito"

Fonte: dall'inviato Andrea Piras

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato a RMC Sport dopo il successo dei suoi contro il Chievo: "Ho visto una buona mentalità, nelle ultime due partite abbiamo subito troppo ma oggi abbiamo visto una squadra completamente diversa. Piatek? E' un giocatore straordinario, ma non togliamo meriti a Pandev o a Kouame che ha fatto una grande gara, così come Pereira. Sarà difficile vederlo in panchina, ha dimostrato di essere un giocatore importante così come Biraschi e Hiljemark. Volevamo questa vittoria, ho visto una grande coralità che spero sia riproposta anche in trasferta. Pandev arrabbiato per la sostituzione? E' positivo, vuol dire che aveva ancora forza. Ma il mister ha deciso così ed è giusto. Togliere una punta per un centrocampista sul 2-0 mi sembra giusto. Giuseppe Rossi? Un ragazzo straordinario, non credo a quello che è successo. Alla fine verrà fuori pulito. Radu? Sono contento, abbiamo scoperto un altro portiere anche se c'era poco da scoprire. Io sempre presente? Era tanto tempo, ora voglio vedere anche fuori casa un atteggiamento del genere".