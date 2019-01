© foto di Andrea Pasquinucci

Domenico Progna, ex difensore anche dell'Atalanta, a RMC Sport Live Show ha toccato tanti temi: "I successi sportivi con l'Atalanta sono stati maggiori rispetto alle altre mie esperienze".

Hai giocato in Atalanta e Bari, che pensi di queste due società oggi?

"A fare la differenza è stata la programmazione. L'abnegazione al lavoro dell'Atalanta da una parte e l'assenza di organizzazione dall'altra, cioè nel Bari della precedente gestione. Il Bari ha grande potenzialità ma non si programma bene quello che si dovrebbe fare. Potrebbero fare tanto e invece ogni anno si riparte da zero".

Gasperini, visto il lavoro che sta facendo, meriterebbe un'altra possibilità in una big?

"Meriterebbe un'altra possibilità di una big perché all'Inter arrivò in un momento molto delicato. Gasperini chiede tanto sacrificio ai suoi giocatori e forse in una grande squadra com'era quella Inter forse non tutti erano pronti a seguire il tecnico. Non so se questo aspetto possa essere un limite perché per me i grandi campioni sono quelli che sanno mettersi a disposizione della squadra e dell'allenatore. Per me merita una grande per come interpreta il calcio"