RMC SPORT - Protti: "Finale di Coppa Italia aperta grazie a Gattuso"

© foto di Federico Gaetano

Igor Protti, ex attaccante del Napoli, è intervenuto in "A Tutto Napoli", trasmissione di RMC Sport: “Quella del Napoli rimane una stagione eccellente perché la squadra di Sarri ha fatto un altro salto di qualità lottando per il titolo quasi fino alla fine. Manca forse un pizzico di abitudine a stare lassù in cima a lottare per lo scudetto. Non è un caso infatti essere andati in difficoltà a Firenze dopo aver vinto in casa della Juventus. Questo è l’ultimo gradino che la squadra deve fare.

Sulla Coppa Italia: "E’ una partita molto aperta anche considerando le caratteristiche di Gattuso. Sarà la partita della vita per il Milan mentre la Juventus è la squadra più forte d’Italia. Una partita secca è aperta a qualsiasi risultato”.