RMC SPORT - Protti: "Toccato dal caso Bari. C'è grande delusione"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto l’ex calciatore Igor Protti, attualmente club manager del Livorno: “Il mercato? Abbiamo mantenuto alcuni calciatori molto importanti, che hanno grandissima esperienza, ne abbiamo acquistati altrettanti, giovani che hanno dimostrato le loro qualità. Siamo convinti di poter giocare un campionato equilibrato, alla prima giornata ci sono stati diversi pareggi. Sappiamo però di dover lottare. Il caso Bari? Questo calcio ha bisogno di trovare una medicina forte per far sì di non trovarsi ogni anno a fare la conta di chi non si può iscrivere. Chiaramente la vicenda del Bari mi ha toccato, c’è grande delusione. Chi di dovere deve trovare la soluzione, servono regole chiare”.