RMC SPORT - PSG, Buffon: "Napoli più maturo, ci qualificheremo insieme"

Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo, Marco Frattino

Il portiere del PSG Gianluigi Buffon, intervistato da RMC Sport dopo il pari di Napoli, ha parlato così: "Sono stato felicissimo di tornare in Italia. Quando rientri dopo un po' che stai fuori, ti sembra tutto più bello. Sono ottime sensazioni, ti danno speranza per il futuro del mondo e dell'Italia".

Sul suo ruolo al PSG: "Sono qua per fare quello che sto facendo. Se ho scelto il PSG a 40 anni è perché sapevo che avrei potuto continuare a giocare a questi livelli. Per me non c'è nessuna sorpresa".

Sul Napoli: "Ho trovato un Napoli diverso dall'anno scorso, molto intelligente. Vedo una squadra consapevole, che sa quando gestire e quando accelerare pressando l'avversario. Oggi ha fatto una partita da squadra che vuole passare il turno, dimostrandosi molto maturo".

Su chi passa il turno: "Noi e il Napoli (ride, ndr). Così siamo tutti felici e contenti, obiettivamente ce lo meriteremmo. Il Napoli sta facendo qualcosa di importante e anche noi siamo in grande crescita come squadra e come voglia di soffrire".

Sulla Juventus: "La Juve è la Juve, eravamo già molto forti la stagione passata. Quest'anno hanno preso il giocatore più forte del mondo insieme a Messi. Però devo dire la verità: io con Mbappé e Neymar non mi lamento, in allenamento con loro mi diverto non poco".