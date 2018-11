RMC SPORT - PSG, Cavani: "Grande emozione tornare a Napoli"

Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo, Marco Frattino

Il grande ex della serata di Napoli, Edinson Cavani, ha parlato nel post-partita anche a RMC Sport: "Sono molto emozionato per l'accoglienza di Napoli. Rimarrà nel mio cuore per sempre questa serata. È normale l'emozione dopo tanti anni passati qua. Il Napoli è cresciuto in questi anni e ora lo sta dimostrando anche in Champions. È una squadra tosta a cui auguro il meglio. Per me Napoli vale tanto e auguro il meglio ai tifosi e non solo".