RMC SPORT - Pulga: "Astori? Ricordo lo scherzo con il Papa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ivo Pulga, allenatore ed ex giocatore, su RMC Sport ha parlato dei temi più caldi di giornata, partendo da un omaggio a Davide Astori, scomparso esattamente un anno fa: "Il primo ricordo è uno scherzo che mi fece quando venne il Papa a Cagliari. Noi eravamo alla cerimonia, mi sono fatto un selfie e lui si è messo dietro facendomi le corna col suo sorriso. Era un ragazzo genuino, un grande uomo oltre a essere un grande calciatore".

La Fiorentina è fuori dai giochi per l'Europa?

"La matematica dice di no, però questi risultati un po' altalenanti hanno portato il divario a 4-5 punti. Sarà dura anche se ci proverà fino alla fine. La sconfitta di ieri credo possa aver tagliato le gambe ai viola".

Il Cagliari battendo l'Inter è risalito in classifica...

"Ha strameritato la vittoria, penso che non avrà problemi a raggiungere la salvezza. Ha un organico superiore a tutte quelle che gli sono sotto".

Sull'Inter e il caso Icardi:

"Alla lunga questa situazione va a influire sui risultati. La prestazione dell'Inter a Cagliari è stata imbarazzante. Se continuano così e il caso non viene risolto, rischiano di non qualificarsi per le competizioni europee".

Sul futuro di Tonali:

"Dipenderà dal risultato che otterrà il Brescia quest'anno, oltre che dalle offerte economiche che riceverà il presidente Cellino. Se la squadra salirà in A, magari verrà venduto ma rimarrà in prestito un anno lì: questa sarebbe la cosa migliore. Cellino? Ho sempre avuto un ottimo rapporto con lui, con il quale devi avere dialogo e pazienza. Capisce di calcio e poi è sempre presente, anche al campo".