RMC SPORT - Pulici: “Seconde squadre inutili. Belotti? Dipende da lui”

Fonte: Dal nostro inviato, Marco Spadavecchia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Pulici, ex attaccante del Torino presente al Gran Galà Granata, ha così commentato a RMC Sport le ultime vicende legate al Toro.

Cosa è cambiato dai derby del passato? “E' cambiato troppo il mondo del calcio, prima c'era più rispetto. Oggi ogni anno si cambia, così diventa più difficile capire le varie situazioni e lottare per vincere”.

Quale futuro per Belotti? “Dipende da lui, se vuole andare non gli conviene restare perché non riuscirebbe a rendere. Se dovesse fare un esame di coscienza e crede di poter ottenere grossi risultati, sarebbe una soddisfazione anche per i tifosi”.

Mazzarri è l'uomo giusto? “Bisogna capire come lavora e chi gli danno da gestire, il mercato è sempre decisivo. Se vendono soltanto, resta con quelli che ci sono. Una volta in prima squadra arrivavano i ragazzi del settore giovanile, così avevano un futuro ed erano abituati a giocare con quella maglia. Dunque sentivi il peso della maglia addosso”.

Adesso ci saranno le Seconde squadre, come le giudica? “Sono ridicole, inutili. Io ho fatto presenze in prima squadra, le seconde sono soltanto un ripiego. Giocare in Primavera o in Serie C, cosa cambia? Nulla! Preferisco che i ragazzi della Primavera del Torino, invece che in C, giochino con la maglia del Torino in campionato. Così maturano esperienza, capiscono le difficoltà e diventano buoni calciatori. Altrimenti non si va da nessuna parte”.