RMC SPORT - Pusceddu: "Cagliari, serve attenzione. Barella bene all'Inter"

A RMC Sport 'Live Show', l'ex giocatore Vittorio Pusceddu ha analizzato il momento del Cagliari, oggi sconfitto 3-0 in casa del Sassuolo: "In questo momento la squadra ha degli alti e bassi. Quest'anno a Cagliari si sta vedendo un buon gioco, perciò i tifosi non si possono lamentare, ma delle volte ci sono dei cali di pressione e attenzione. Bisogna crescere in fase offensiva, perchè se non segna Pavoletti non lo fa nessuno".

Su Barella:

"È un ragazzino del '97, che giocando acquisterà ancora più sicurezza nei propri mezzi. L'anno scorso era il suo primo campionato, adesso sta giocando con più lucidità ed esperienza, evitando così tanti cartellini gialli. Dispiace la sua cessione futura, ma sarà necessaria per rimpinguare le casse della società, che farà fatica a dire no. Per il gioco che ha lo vedrei molto bene all'Inter, anche se non so se Spalletti rimarrà".

Per il Napoli la Coppa Italia è più importante del campionato?

"La Juve vincerà il campionato al 90%. La Coppa Italia a Napoli manca da un po', Ancelotti vuole sempre vincere e vuole ottenere sempre il massimo".

Su Ghoulam:

"Ancelotti sta aspettando il momento opportuno per metterlo dentro, dopo i due brutti infortuni. Senza nulla togliere a Mario Rui, che sta facendo bene, Ghoulam è un calciatore importante e tornerà a far vedere il suo valore reale".