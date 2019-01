© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport a margine della vittoria della Roma sull'Entella in Coppa Italia, l'ex difensore giallorosso Marco Quadrini ha commentato le necessità della Roma in ottica mercato per arrivare al quarto posto: "Qualche innesto farebbe comodo a questa squadra. Alla Roma secondo me non manca nulla per arrivare in Champions. Roma, Inter, Milan e Lazio sono più o meno tutte sullo stesso livello. Si tratta solo di crescere e di avere una certa mentalità. Il problema numero rispetto all'anno scorso è che si è cambiato tanto puntando su ragazzi molto giovani".