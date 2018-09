RMC Sport - Quagliarella: "Italia? Andrei a piedi, ma è giusto chiamare i giovani"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport a margine del Memorial Scirea, l'attaccante della Sampdoria - Fabio Quagliarella - ha parlato anche di alcuni compagni di squadra e della remota possibilità di una chiamata in Nazionale e di : "Se un giocatore che fa un gol del genere (quello al Napoli, ndr) può rimanere fuori dalle convocazioni? Il ct sa quello che fa ed è giusto che faccia una rosa di giovani da portare avanti. Se poi arrivasse la chiamata ci andrei a piedi. Defrel? Un gran bel giocatore che corre tanto, dà una mano. Se non stai bene fisicamente rischi di fare brutte figure. Zapata? Qui ha fatto benissimo, non gli si può dire nulla".