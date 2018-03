RMC SPORT - Raimondi: "Milan condannato da episodi"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Mario Raimondi, giornalista di Telelombardia, a RMC Sport Live Show ha parlato così della serata europea che ha visto la Lazio qualificarsi e il Milan uscire con non poche polemiche: "Dopo la gara di andata difficilmente si poteva pensare di passare il turno, ma il Milan ha giocato alla pari con l'Arsenal e la squadra di Gattuso è stata condannata da qualche episodio, non solo arbitrale. Il divario tra calcio italiano e quello inglese non è così forte. Il risultato complessivo poi è veramente eccessivo per quanto visto in campo".

La Lazio è riuscita a passare con una buona prova.

"La Lazio ha fatto una buonissima partita, collezionando una serie importanti di occasioni sotto porta. Con questa qualificazione, e con questa prestazione, potrebbe essere tra le maggiori indiziate ad arrivare fino in fondo alla competizione".

Il lavoro di Gattuso è da promuovere nonostante questa sconfitta?

"È nato un altro Milan con Gattuso. A lui è stato perdonato tanto all'inizio mentre a Montella no. Con questa uscita del Milan si devono preoccupare le squadre in Italia che lottano per la Champions, perché i rossoneri hanno acquistato consapevolezza e faranno di tutto per centrare la qualificazione".

Sorteggio Champions: quali sono le avversarie da evitare per le italiane?

"Real e Barcellona, perché sono 10 anni che arrivano sempre fino in fondo e un motivo c'è. Dovendo scegliere prenderei Liverpool e Siviglia, sarebbero quelle più abbordabili".