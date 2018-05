RMC SPORT - Raiola: "Balotelli è un affare. Napoli? Se vuole rinforzarsi..."

Fonte: dal nostro inviato, Marco Frattino

Premiato al Football Leader, Mino Raiola ha parlato a 360 gradi del mercato che verrà nelle parole raccolte anche da RMC Sport e Tuttomercatoweb.com. "Siamo ritornati alla normalità per Mario, eravamo fuori di testa e ora siamo tornati alla normalità. Mi avete criticato tutti ma è la punta più forte in Italia, è una delle migliori al mondo. Dobbiamo essere orgogliosi di averlo, poi qualcuno ha pensato di potersi qualificare anche senza di lui... Era un suo diritto, l'Italia è un paese democratico. Il futuro? Non è totalmente a parametro zero ma sono problemi miei. Ripeto, chi ha in testa un progetto importante e ambizioso, può fare un grande affare. Non vale più la scusa del comportamento, negli ultimi due anni ha dimostrato la sua maturità. E' vicecapitano della Nazionale, come 'commercialista' dico che è un grandissimo affare e anche come parte tecnica".

Su Balotelli al Napoli. "Dovete chiedere a Carlo (Ancelotti, ndr). Il Napoli ha quattro giocatori nel ruolo, se ci saranno ancora ad agosto è da vedere. Tolto Lorenzo Insigne, lì davanti non ce ne sono forti come lui. Poi starà a De Laurentiis vedere se vorrà rinforzare o meno la squadra".

Su Ancelotti e sul Napoli. "Non si discute il marchio Ancelotti. Il Napoli ha fatto una scelta difficile, coraggiosa. Sarri ha mostrato un calcio moderno, coraggioso. Carlo è un usato senza rischiare, ha stimoli per venire a Napoli e si sente evidentemente ancora forte. E' in una piazza che pretende tanto, ha fatto una scelta giusta. I grandi allenatori sono sempre una garanzia, poi bisogna sposarsi...".

Sul premio Football Leader. "Sono orgoglioso di averlo, ho visto nomi importanti per la mia carriera da manager e da uomo. Se sono qui, devo ringraziare ancora loro, sono stato furbo da rubare il mestiere da loro: ringrazio Zeman, Capello, sanno che li stimo tanto".

Su Donnarumma. "Bisogna rispettare i tifosi, soprattutto quelli intelligenti. Rimane a vita al Milan, è sempre stata la richiesta dei tifosi. Ironia? No, non la conosco... E' più facile che se ne vadano i cinesi che lui...".

Sul mercato d'estate. "La stampa italiana dimentica quello che ho detto in passato: il calciomercato è un gioco a parte. In certi momenti è diventato più importante del calcio giocato, alcune operazioni si fanno tanto per".

Su Insigne capitano del Napoli. "Napoli è pronta per Insigne capitano? Bisogna rispettare le persone. Troppo amore fa male. Non si ama troppo un giorno e lo si odia quello dopo. Insigne è pronto per essere capitano del Napoli, non so se il Napoli è pronto per Insigne capitano".

Su Justin Kluivert. "Uno è pronto per fare un passo quando si sente. Il problema è che l'Ajax non vuole vendere lui e gli altri gioielli che ha".

Su De Laurentiis. "Abbiamo un rapporto speciale, c'è rispetto reciproco. Non vediamo le cose spesso con la stessa prospettiva ma se il Napoli è secondo deve tanto anche a De Laurentiis. Se avrà voglia di vedermi, sono qui a disposizione".