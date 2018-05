RMC SPORT - Raiola su Kluivert: "Pronto per il salto, ma l'Ajax non cede"

© foto di TMW

Mino Raiola, agente tra gli altri di Gianluigi Donnarumma e Mario Balotelli, ha parlato durante l'evento Football Leader di Napoli delle voci intorno a uno dei gioielli della sua scuderia, l'esterno dell'Ajax Justin Kluivert: "Si è pronti per fare un passo quando si sente di poterlo fare. Il problema è che l'Ajax non vuole vendere lui e gli altri gioielli che ha in rosa".