RMC SPORT - Ranieri: "Sarri può fare benissimo anche all'estero"

Fonte: Dagli inviati a Napoli, Marco Frattino e Lorenzo Marucci

Ai microfoni di RMC Sport, a margine dell’evento Football Leader di Napoli, è intervenuto Claudio Ranieri: “La Nazionale? Mancini ha fatto benissimo e ha vinto all'estero, porterà la sua esperienza alla nazionale italiana. Sarri? Premesso che non so se andrà in Inghilterra o ovunque vada, si diceva che Sarri non era pronto per una grande panchina, invece ha dimostrato che è pronto e ha dimostrato a tutto il mondo che è pronto per una panchina anche estera per cui io sono convinto che se dovesse andare fuori farà benissimo anche fuori".