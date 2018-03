RMC SPORT - Real, Butragueno: “Fattori in comune con la Juve, sarà dura”

Fonte: Dai nostri inviati a Nyon, Lorenzo Di Benedetto e Gaetano Mocciaro

Emilio Butragueño, direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid, ha parlato da Nyon attraverso le frequenze di RMC Sport in merito all'abbinamento con la Juventus per i quarti di Champions League. “Abbiamo tante cose in comune. La Juve - ha detto - ha una mentalità vincente, calciatori di esperienza che sono abituati a giocare queste gare di grande livello. I bianconeri, contro il Tottenham, hanno mostrato un livello ottimo per la mentalità. La Juve ha avuto la forza mentale di superare le difficoltà e di arrivare ai quarti, è una squadra col carattere necessario per superare ogni difficoltà. Noi abbiamo fatto bene col PSG, abbiamo avuto grande rendimento. Sarà una sfida affascinante per i tifosi, giocheremo l'andata a Torino. Vogliamo tornare a Nyon per conoscere l'avversario delle semifinali, ma non sarà facile”.

Avete sfidato la Juventus nell'ultima finale di Champions. “Sono appuntamenti differenti, oggi parliamo di una doppia sfida. Per entrambe le squadre sarà difficile, saranno gare complicate da giocare a un livello molto alto. Confidiamo nei nostri calciatori, in questi anni hanno dimostrato che rispondono sempre presente in partite come queste. Vogliamo regalare un sorriso ai nostri tifosi, ma non sarà semplice”.

Farete affidamento su Ronaldo. “E' un calciatore per noi assolutamente fondamentale, può risolvere una partita da solo. E' una fortuna poter contare su un calciatore come lui”.

Che impegno sarà per i blancos? “Sarà difficile per noi, abbiamo sfidato la Juve nella finale della scorsa stagione. I bianconeri hanno fatto bene contro il Tottenham, hanno superato ogni difficoltà riuscendo a qualificarsi ai quarti. Hanno grande mentalità, personalità ed esperienza a questi livelli. Lotteremo per arrivare in semifinale”.

La Juve, contro il Real, ha una buona tradizione nelle doppie sfide. “E' una squadra molto competitiva, lo sappiamo. Ha elementi della rosa con esperienza e personalità. Sappiamo che sarà difficile. Proveremo a conquistare un buon risultato a Torino, poi proveremo a ripeterci nel nostro stadio a Madrid”.

Era presente al funerale di Astori a Firenze. Cosa può aggiungere sul difensore scomparso da poco? “La famiglia del calcio è composta da tutti noi. E' stata una notizia triste, quando accade una tragedia del genere bisogna unirsi. Siamo stati vicini alla Fiorentina e alla sua famiglia, abbiamo pensato che doveva essere così. Abbiamo affrontato Astori nel torneo Santiago Bernabeu della scorsa estate. Mi ha impressionato il comportamento dei tifosi della Fiorentina, hanno avuto rispetto per il calciatore e per tutti gli altri presenti alla cerimonia. Quando si verificano queste brutte situazioni, tutti noi dobbiamo essere uniti”.