RMC SPORT - Real-Juve, Tacconi: "Collina è in malafede, è corruttibile"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

L'ex portiere della Juventus, Stefano Tacconi, ospite a RMC Sport ha parlato anche della situazione arbitrale europea. "Dico che Collina è in malafede, è un arbitro corruttibile, non può legittimare certi casi nei confronti delle squadre italiane, come ha fatto in Perugia-Juventus e tante altre volte. Secondo me è in malafede, come dice Agnelli deve cambiare un designatore degli arbitri ogni due o tre anni".