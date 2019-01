Roberto Renga, noto giornalista e opinionista, nel 'Live Show' su RMC Sport ha parlato così dopo il tracollo della Roma a Firenze in Coppa Italia: "Non avevo mai visto una cosa di questo tipo se non a Manchester, dove i giallorossi giocarono comunque bene. Non pagherà nessuno, altrimenti Monchi e altri dirigenti sarebbero stati cacciati da una vita. Non è possibile che una squadra che guadagna un sacco di soldi possa lottare solo per il 4° posto. Dove finiscono tutti questi soldi? Non in campo sicuramente. Preferisco Corvino a Monchi, perché devo tenere lo spagnolo? Di Francesco rimarrà, anche se a Firenze ha fatto dei disastri".