Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto il giornalista di Rai Sport Francesco Repice. Questo un breve estratto: “Cristiano Ronaldo? Se la Juventus perde a Napoli che succede? Nulla. Non lo farei giocare. Secondo me è lui che dice di voler giocare. Ci sono giocatori e giocatori, ad alcuni giocatori non puoi dire di non giocare. È un giocatore che ha personalità di dire che se vuole giocare, gioca. L’istinto di questi giocatori è quello di giocare e fare gol”.