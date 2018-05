RMC SPORT - Repice: "Pirlo il più forte grazie a Mazzone"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Francesco Repice, giornalista Rai a RMC Sport Live Show ha parlato a margine della partita di addio al calcio di Andrea Pirlo, proprio del regista ex Juventus e Milan: "Xavi e Pirlo sono stati i più grandi registi degli ultimi trent'anni. Sono eccellenze e ne capita uno ogni tanto".

Grazie a chi Pirlo è diventato un grande giocatore?

"Carlo Mazzone. Lui capì che Pirlo doveva giocare più libero dalle pressioni fisiche e lo portò in cabina di regia. Lì è diventato il più forte di tutti".

Cosa farà ora Pirlo?

"Lo aspettiamo in Nazionale ma non so quale ruolo potrebbe ricoprire. Ci starebbe bene Pirlo".