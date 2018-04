RMC SPORT - Rio Ferdinand tifa Napoli: "La Juve vince sempre..."

Fonte: Dal nostro inviato a Ginevra, Alessandro Rimi

Non solo in Italia, anche all'estero c'è grande attesa per lo scontro diretto di Serie A tra Juventus e Napoli. Queste le parole dell'ex difensore del Manchester United e della Nazionale inglese Rio Ferdinand, intervistato da RMC Sport a margine dello UEFA Match for Solidarity di Ginevra: "Sarebbe bello se il Napoli vincesse lo Scudetto, perché la Juve vince ogni anno. Entrambe hanno delle buone rose, il Napoli ha giocatori fantastici. È bella questa sfida a due per lo Scudetto. Rende il campionato italiano più emozionante".