Ai microfoni di RMC Sport, durante la trasmissione 'Avanti Lazio', è intervenuto Beppe Riso, agente del centrocampista Danilo Cataldi:

“Sta facendo un bel percorso, è molto giovane. La Lazio è una squadra importante e ci possono essere momenti di difficoltà. Mister come Inzaghi ti aiutano a migliorare giorno dopo giorno, lui lo sta aiutando a crescere con i tempi e i modi giusti. Rispetto all’anno scorso è più pronto, a livello caratteriale e tecnico. L’esperienza fuori l’ha fatto maturare, la Lazio ci ha sempre puntato. Da Tare ho percepito la voglia di crederci, durante la scorsa sessione di mercato. Cataldi ha sempre voluto essere in protagonista in biancoceleste, questa squadra ce l’ha nel cuore. Qui è a casa sua, gli occhi che ho visto dopo il gol con la Spal mi hanno emozionato. Davanti ha giocatori importanti, che negli ultimi anni hanno fatto meglio di Danilo. Inzaghi e Tare lo hanno stimolato per farlo rendere al meglio, e questi sono i risultati”.