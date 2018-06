RMC SPORT - Riso: "Sportiello? Possibile non rimanga alla Fiorentina"

Inter, passi in avanti per il rinnovo di Candreva fino al 2021

Derby emiliano per Pazzini: Parma, Sassuolo e Bologna sul giocatore

Torino, Cairo sicuro: "Smentisco l'interesse per Juan Jesus"

Napoli, per Verdi contratto di cinque anni con opzione per il sesto

Napoli, per avere Verdi 20 milioni cash più 5 di bonus e 1,8 mln l'anno

Inter, strategia e retroscena per il rinnovo di Candreva

Napoli, per Leno si è mosso anche De Laurentiis: le ultime

Iannicelli: "E se Sarri restasse al Napoli come osservatore?"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 giugno

Riso: "Sportiello? Possibile non rimanga alla Fiorentina"

Juve, frenata per Darmian: bianconeri anche su Arias e Cancelo

Nicchi: "Per la prima volta sei arbitri italiani ai Mondiali"

Si parla anche di Sportiello che non verrà riscattato dalla Fiorentina: “Loro parlano tra società, ora vengono fuori anche altre cose. Dipende da cosa deciderà Marco. Se si realizza quello che pensiamo è possibile anche che non rimanga. Credo che Marco abbia detto da subito che la Fiorentina gli è entrata nel cuore. Penso che abbia fatto una stagione importante, nel calcio se si verificano altre cose è giusto che vada".

Il procuratore Giuseppe Riso ha parlato ai microfoni di RMC Sport : “Cristante? Penso che in settimana dirà all'Atalanta la scelta che ha fatto. Se piace a Juventus e Roma? Sono più di due. Credo che sia arrivato il momento di decidere. Vrsaljko? Farà il Mondiale, poi vedremo. Il Napoli? Può essere un'idea qualsiasi grande club. Pellegri? Ha sistemato il problema che aveva con la pubalgia, credo che farà una grande stagione. È un ragazzo determinato, penso che possa fare quello che sa fare meglio".

