Fonte: Dall'inviato a Gedda, Pietro Mazzara

© foto di Insidefoto/Image Sport

Fabio Riva, giornalista di Tuttosport, ha parlato ai microfoni di RMC Sport a poche ore dal fischio d'inizio della Supercoppa Italiana. Inevitabile soffermarsi sul caso del giorno, la presenza a rischio di Gonzalo Higuain: "C'è fermento palpabile, che va al di là dell'attesa della partita. È una situazione surreale, creata dal destino: nel giro di 4 mesi Higuain potrebbe cambiare club, in estate nessuno avrebbe creduto a una cosa del genere. Se Leonardo troverà un sostituto di livello, saranno tutti contenti. L'assenza di Higuain, per quello che ho visto negli ultimi anni, non è scontato che sia un danno per il Milan. Ormai si è capito che nei momenti importanti, dove c'è pressione, va in difficoltà. Cutrone può approfittare dell'occasione per dare spettacolo. La Juve non è poi così tanto favorita".