RMC SPORT - Rizzoli sul VAR: "Bilancio positivo. Serve più uniformità"

Fonte: Dal nostro inviato a Napoli, Lorenzo Marucci e Marco Frattino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nicola Rizzoli, responsabile e designatore della CAN A, ha parlato all'evento Football Leader a Napoli. Queste le sue parole raccolte da RMC Sport: "Il bilancio della prima stagione del VAR è positivo e sono convinto che ci siano ancora margini di miglioramenti, anche perché siamo partiti da zero e con l'esperienza le cose andranno meglio. Non ci saranno grossi cambiamenti al momento, visto che seguiamo il protocollo preciso della FIFA. Sono un tecnico e voglio insegnare ai giovani, questo è il mio compito. Dobbiamo uniformare le interpretazioni e gli interventi. Il VAR deve eliminare i chiari errori e dobbiamo ripartire da questo per avere più uniformità. Abbiamo fatto alcune considerazioni per cambiare il protocollo ma decideranno IFAB e FIFA. Abbiamo ipotizzato anche che siano gli allenatori a chiamare la tecnologia ma sembra superfluo, visto che le situazioni vengono controllate tutte, l'anno scorso sono stati circa 3000 gli interventi. Il Mondiale? Rocchi è in gran forma e farà certamente bene".