RMC SPORT - Rodriguez (Marca): "In questa Spagna tutto è di Lopetegui"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alberto Rodriguez, giornalista di Radio Marca, in diretta nel Live Show di RMC Sport ha commentato Portogallo-Spagna, prima giornata del Mondiale, terminata 3-3: "Penso che tutto, nel bene e nel male, è di Lopetegui. Hierro ha avuto solo due giorni per tranquillizzare il mondo e la squadra. Prima di entrare in campo Thiago stava spiegando al vice di Hierro gli schemi che in questi mesi hanno studiato con Lopetegui".