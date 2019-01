RMC SPORT - Rog al Siviglia, J.Zapata (MD): "Sarà alternativa a Banega"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Javi Zapata, giornalista di Mundo Deportivo, ha parlato dell'imminente affare tra il Napoli e il Siviglia per il trasferimento in Andalusia di Marko Rog. "Il Siviglia aveva bisogno di un centrocampista come lui, ci sono tanti infortunati. Non c'era un ricambio per Banega, il tecnico Machin aveva bisogno di un altro elemento per far rifiatare l'ex Inter", ha detto il collega su RMC Sport attraverso la trasmissione A Tutto Napoli. Zapata ha poi proseguito: "Altri arrivi a centrocampo per il Siviglia entro il 31 gennaio? Non credo, è vero che Rog arriverà in prestito e per questo probabilmente, dunque, a giugno tornerà a Napoli. Machin voleva un ragazzo pronto, serviva un'alternativa a Banega".

Il Siviglia giocherà in Europa League contro la Lazio. "In casa andalusa non pensa già all'Europa League, ora è concentrato sulla Copa del Rey e sul quarto posto nella Liga. Tra un paio di settimane, magari, si penserà anche al doppio impegno contro i biancocelesti".

Il Siviglia ha salutato di recente Luis Muriel, che alla Fiorentina ha già realizzato tre gol in due gare. "Forse a Siviglia non ha mai giocato nella sua posizione naturale. A Firenze sembra un altro calciatore, effettivamente. Alla Sampdoria giocava come esterno, in Andalusia veniva schierato più al centro. Sta facendo bene grazie alla fiducia della sua nuova squadra, non credo che in futuro potremo rivederlo a Siviglia. Resterà in Serie A".