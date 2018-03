RMC SPORT - Roma, Alisson: "La partita più importante della mia carriera"

© foto di www.imagephotoagency.it

Alisson, portiere della Roma, ha commentato il successo ottenuto all'Olimpico stasera ai microfoni di RMC Sport: “Sono molto felice per la qualificazione e per il lavoro di stasera. Abbiamo lavorato in settimana per questo. Atteggiamento incredibile, forse quella di stasera è stata la partita più importante della mia carriera fino a questo momento. Festeggiamo questa sera ma da domani si pensa subito alla prossima sfida. Campionato? Abbiamo perso terreno e qualche occasione ma c'è la lotta per la Champions. Dobbiamo pensare partita per partita e vediamo dove possiamo arrivare. Voci di mercato? Non ne voglio parlare perché adesso si gioca. Voglio pensare solo alle partite, con la voglia di vincere e portare la Roma sempre più in alto, dove merita di stare”.