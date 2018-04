RMC SPORT - Roma, B. Peres: "Errori arbitrali? Non si può aver paura"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Bruno Peres, laterale brasiliano della Roma, ha commentato ai microfoni di RMC Sport il calcio di rigore non concesso dall'arbitro per fallo su Edin Dzeko in area del Barcellona. Ecco le sue parole dopo il 4-1 incassati dai giallorossi: "Rigore su Dzeko? Non solo quello, anche altre azioni create come quella di Perotti nel secondo tempo... Non puoi avere paura contro queste squadre, diventa più difficile".