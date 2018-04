RMC SPORT - Roma, Bruno Peres: "Abbiamo ancora 90' all'Olimpico"

Fonte: Dario Marchetti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il terzino della Roma, Bruno Peres, ha parlato al termine della sconfitta per 4-1 contro il Barcellona. "La squadra si è comportata molto bene, abbiamo fatto un gran primo tempo e una buona seconda frazione. Ci sono stati degli episodi sfortunati ed è iniziato quello che non ci aspettavamo. Il Barcellona è una grande squadra, dobbiamo alzare la testa e abbiamo ancora 90 minuti all'Olimpico. Rigore su Dzeko? Non solo quello, anche altre azioni create come quella di Perotti nel secondo tempo... Non puoi avere paura contro queste squadre, diventa più difficile".