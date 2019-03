© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il derby perso per 3-0 contro la Lazio in zona mista, anche a RMC Sport, ha parlato il capitano della Roma Daniele De Rossi: "Abbiamo incontrato una Lazio molto forte e non va dimenticato. Loro sono stati più bravi e aggressivi, hanno meritato di vincere questa partita pur non facendo cose stratosferiche ma spesso i derby vanno così. Siamo arrivati secondi sui palloni, sui contrasti e anche per questo hanno vinto loro. Spesso quando vinci i duelli individuali porti a casa il risultato. Classifica? Per noi è una frenata dolorosa e fastidiosa anche perché abbiamo perso uno scontro diretto contro la Lazio. Ma nulla è finito e dovremo farci trovare pronti. Porto? Sarà un'altra partita difficile, loro sono forti e stanno preparando questa partita da tempo. Da capitano dico che siamo pronti e siamo in grado di passare il turno poi vedremo cosa succederà".