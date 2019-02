© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stephan El Shaarawy è stato tra i protagonisti della vittoria in extremis della Roma a Frosinone e in zona mista ha parlato anche ai microfoni di RMC Sport: "I tre punti sono la cosa più importante di una partita difficile in un ambiente complicato. Siamo stati bravi a ribaltare il risultato subito nel primo tempo mettendoci tanto agonismo e cattiveria. Potevamo chiuderla prima però ci portiamo casa tre punti con tanto entusiasmo perché adesso c'è il derby. Fino all'ultimo non abbiamo perso la lucidità perché per il nervosismo potevamo perdere degli uomini e invece siamo rimasti lucidi e compatti. E' chiaro che queste situazioni non si possono ripetere ma siamo stati bravi a vincere. Mi sento molto bene fisicamente e poi giocando salgo di condizione e consapevolezza. Mancano ancora tante partite ed è un momento delicato della nostra stagione. Dobbiamo rimanere concentrati".