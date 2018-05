RMC SPORT - Roma, Florenzi: "Su Dzeko era rigore. Sarebbe cambiato tutto"

Fonte: dall'inviato all'Olimpico, Dario Marchetti

L'esterno della Roma Alessandro Florenzi ha parlato in zona mista ai microfoni di RMC Sport commentando gli episodi arbitrali svavorevoli ai giallorossi: “Fra ieri, oggi e l'andata gli arbitri ci hanno messo del loro. Però faccio una premessa. Cinque gol dei sette subiti dalla Roma sono colpa nostra, detto questo ci metto il gol di Salah che ha fatto un grandissimo gol, dico che il terzo gol di Firmino è in fuorigioco e che Dzeko non lo è e quindi andava fischiato rigore, dico che al 60° la partita sarebbe cambiata perché potevamo andare sul 3-2 con un uomo in più a mezzora dalla fine. Poi nel calcio puoi perdere 4-3, ma facciamo le cose regolari e cerchiamo di avere più personalità nel dire che è rigore. So che non è facile perché al momento la Roma non ha grande rilevanza a livello europeo, ma credo che continuando così riusciremo ad averne nel prossimo futuro. Questa sera abbiamo dimostrato di avere una rosa ampia e di valore, tutti abbiamo dato il 130% di quanto avevamo, anche chi è entrato nel finale è uscito dal campo con la maglia sudata e i dolori alle gambe, possiamo guardarci in faccia e dirci abbiamo detto tutto. Sono orgoglioso di questa squadra e credo che anche i tifosi lo siano. L'obiettivo è di tornare a vivere serate così, ripartendo da Cagliari cercando di trasformare la rabbia che abbiamo in furore agonistico per prenderci questo terzo posto. Quella di stasera non deve essere un punto d'arrivo, ma qualcosa da cercare di raggiungere ogni anno”.