RMC SPORT - Roma, Gandini: "Juve, niente calcoli. Vogliamo il terzo posto"

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Marchetti

© foto di Alessio Alaimo

All'uscita dall'Assemblea di Lega, l'amministratore delegato della Roma Umberto Gandini ha parlato così ai microfoni di RMC Sport: "Ci auguriamo di riuscire presto a raggiungere il nostro obiettivo. Juventus? Vogliamo vincere e arrivare terzi in classifica. Pensiamo solo al nostro e giocheremo come abbiamo sempre giocato. Non facciamo calcoli".