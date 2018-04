RMC SPORT - Roma, Gandini: "Sognare è lecito. Juve, il calcio dà e toglie"

Fonte: Dall'inviato Dario Marchetti

"È molto bello esserci, la cosa più importante". Raggiunto a margine di un evento organizzato da Hugo Boss, l'amministratore delegato della Roma Umberto Gardini ha parlato del percorso in Champions League dei giallorossi. Quale avversaria è la preferita: "Sono tre grandi squadre, è uguale. Non c'è una preferenza, l'importante davvero è esserci".

È lecito sognare?

"Sì. Ma era lecito anche prima: noi ci pensavamo".

Sulla Juve?

"Il calcio è questo. Hanno fatto una grandissima partita, sono stati puniti proprio sul traguardo, quando assaporavano la possibilità di giocare i supplementari. Senza fare filosofia, il calcio dà e il calcio toglie".

Era rigore?

"Su queste cose non ho nulla da dire".

Importante non farsi distrarre in vista del derby.

"Quello che stiamo facendo è importantissimo e di grande valore. Sappiamo quanto è importante il derby, non solo per la classifica. Io sono convinto che la squadra sia pronta per fare un grande risultato".

Quando il nuovo main sponsor?

"Presto, lavoriamo per questo".