RMC SPORT - Roma, Kolarov: "Si può perdere, niente drammi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In zona mista dopo il ko subito nel match contro la Fiorentina è intervenuto il laterale della Roma Aleksandar Kolarov: “Poca cattiveria? Non lo so, sicuramente ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti, serve anche un po' di fortuna come nell'occasione di Dzeko all'inizio e nella ripresa. Niente drammi, vincendo oggi la questione Champions non sarebbe stata chiusa lo stesso, abbiamo altre 7 partite. Cos'è successo dopo la sosta? Può capitare di perdere a Barcellona, abbiamo pareggiato a Bologna e oggi abbiamo perso ma niente drammi. Problema di mentalità? No, oggi bisognava vincere e basta, sono cazzate. Giocare martedì e il derby? Sì”.