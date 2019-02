© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Antonio Mirante, portiere della Roma che stasera ha giocato titolare, dopo la vittoria sul Chievo Verona ha parlato in zona mista ai microfoni anche di RMC Sport: "Abbiamo fatto passi in avanti rispetto alle precedenti occasioni. Anche nel girone di andata siamo andati in vantaggio tante volte ma poi ci siamo fatti riprendere. Stasera non è andata così, abbiamo gestito la partita anche se qualcosina abbiamo rischiato. Tutto sommato abbiamo dimostrato di essere una squadra solida ed è importante per raggiungere il nostro obiettivo. La Roma ha orgoglio e la batosta di Firenze ci ha colpito perché abbiamo fatto una brutta figura. Per noi è stata una lezione e speriamo di averla accantonata bene".