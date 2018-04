RMC SPORT - Roma, Monchi: "C'erano due rigori per noi"

Fonte: Dario Marchetti

© foto di www.imagephotoagency.it

Il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha parlato ai microfoni di RMC Sport dopo la sconfitta contro il Barcellona. "Per me il risultato non rispecchia il campo, è una punizione troppo severa per la Roma. C'erano quattro cose importanti che dovevano verificarsi: fermare Messi, e lo abbiamo fatto, poi avere fortuna, non ci siamo, infine cercare di segnare a ogni occasione, nemmeno qui. In più l'arbitro doveva essere corretto... poi sono sicuro che non lo abbia fatto volutamente, ma c'erano due rigori non fischiati. Le assenze? Quando arrivi ai quarti di Champions è importante avere tutti i calciatori al meglio possibile, Under e Nainggolan negli ultimi due mesi sono stati importanti. Dobbiamo prendere questo risultato per andare avanti".