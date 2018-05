RMC SPORT - Roma, Monchi: "Con il VAR anche l'abitro sarebbe stato contento"

Fonte: dall'inviato all'Olimpico, Dario Marchetti

Il direttore sportivo della Roma Monchi ha commentato così a RMC Sport l'eliminazione per mano del Liverpool dalla Champions League: “Prima di tutto complimenti al Liverpool che ha fatto un ottimo cammino. Tornando agli arbitri credo che sia il momento di una profonda riflessione e capire che qualcosa non va bene, sono convinto che oggi l'arbitro sarebbe stato contento di avere a disposizione il VAR perché quando rivedrà le immagini non sarà certamente felice di vedere che c'erano due rigori non fischiati. Io credo sempre nella buonafede degli arbitri, ma se possibile deve esserci un aiuto che gli permetta di sbagliare meno e questo non vale solo per noi, ma anche per altre gare dove ci sono state sviste. I tifosi dovrebbero essere orgogliosi della squadra come noi siamo orgogliosi di loro perché è stata una serata magnifica. Dobbiamo continuare assieme ad andare avanti su questa strada. Crescita? Non so se è più grande di quando sono arrivato, ma so che siamo sulla strada giusta per crescere e ora dobbiamo continuare a fare sempre meglio”.