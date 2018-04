RMC SPORT - Roma, operazione al ginocchio per Defrel

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' stata anticipata l'operazione di Gregoire Defrel, attaccante della Roma, per una pulizia artroscopica del ginocchio sinistro che era già stata programmata per la fine della stagione. Visto l'infortunio subito alla caviglia dal giocatore francese, lo staff medico ha deciso di anticipare i tempi per far coincidere i tempi di recupero. Non sono state riscontrate lesioni alla cartilagene della caviglia. A riportarlo è RMC Sport.