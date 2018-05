RMC SPORT - Roma, Pellegrini: "Ieri volevamo vincere, la Juve meno"

Fonte: Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vincitore del Premio Beppe Viola, Lorenzo Pellegrini ha rilasciato un'intervista che ha toccato diversi temi, dalla sfida contro la Juventus al futuro in giallorosso. "Penso che ieri si sia visto, anche per come abbiamo interpretato la partita, come volessimo vincere. A loro magari interessava meno, perché gli bastava un punto per lo Scudetto. Andremo a Sassuolo per fare i tre punti. Credo si possa sempre fare di più, abbiamo consapevolezza e cercheremo di fare ancora meglio, sia in Champions - dove sarà difficile ma bello - e sicuramente in campionato. Futuro? Credo di avere le idee chiare, di averle sempre avute, poi non è detto che con una clausola un calciatore debba cambiare squadra ogni anno. Di Francesco? Il mister è stato molto importante in queste tre stagioni di crescita. Possiamo fare molto meglio, sia io che lui, siamo molto ambiziosi. L'Italia? La nazionale è sempre stupenda per ogni calciatore, è normale sperare di farne parte. Reiniziamo questo percorso tutti insieme".