RMC SPORT - Roma, rifiutata la prima offerta del Marsiglia per Strootman

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono ore movimentate per quanto riguarda il futuro di Kevin Strootman, centrocampista olandese della Roma. Sul suo conto infatti starebbe sferrando un deciso assalto l'Olympique Marsiglia del suo ex allenatore in giallorosso Rudi Garcia. Secondo le informazioni riportate da Niccolò Ceccarini, direttore di RMC Sport, la Roma avrebbe però rifiutato la prima offerta del Marsiglia per Strootman, anche se i francesi sono intenzionati ad andare avanti nella trattativa e rilanciare. La sensazione è che l’olandese possa partire.