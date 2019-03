RMC SPORT - Roma, Schick: "Siamo stati squadra. Vittoria fondamentale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Patrik Schick ha portato tre punti alla Roma con un gol di testa nel match contro l'Empoli. Al termine della gara ha parlato in zona mista anche ai microfoni di RMC Sport: "In questa partita dovevamo entrare con mentalità da squadra e stare uniti aiutandoci tra noi. Penso che in campo siamo stati squadra. Abbiamo preso tre punti fondamentali. Ero fuori da tre settimane e ho avuto crampi dove mi ero già fatto male e ho avuto paura di rifarmi male. Sono stanco ma sto bene. L'obiettivo è quello di arrivare al quarto posto. Sappiamo che Ranieri vuole giocare con due punte ma Dzeko era squalificato quindi abbiamo una settimana per provare questa soluzione".