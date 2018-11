RMC SPORT - Roma, Zaniolo dopo il ko: "Piena fiducia in Di Francesco"

Fonte: Dall'inviato all'Olimpico, Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, ha parlato in zona mista dopo il ko in Champions League contro il Real Madrid (0-2) che però non ha pregiudicato la qualificazione al turno successivo: "Abbiamo fatto un primo tempo perfetto, potevamo fare un gol e chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco, invece lo abbiamo preso, son stati più bravi loro. Da domani bisogna lavorare in allenamento per migliorare sotto porta, alla fine serve fare gol".

Una Roma troppo passiva dopo lo svantaggio?

"Il gol ci ha dato una bella mazzata perché stavamo giocando bene, a mio avviso è stato un problema mentale, sono sicuro che non succederà più . Di Francesco? Abbiamo piena fiducia. L'errore di Under nel primo tempo? Nessuno ha colpe, se avessimo segnato avremmo parlato di un'altra partita. Adesso c'è l'Inter, bisogna assolutamente vincere per uscire da questo periodo".