RMC SPORT - Romero: "Felice al Genoa. Juric grande tecnico"

Fonte: dall'inviato Andrea Piras

Il difensore del Genoa Cristian Romero ha parlato ai microfoni di RMC Sport a margine di un incontro con i tifosi rossoblù: "La gara col Torino? Con il rosso a Romulo è diventata una partita difficile, ma stiamo lavorando tutti insieme e speriamo di vincere già dalla gara di giovedì. Poi domenica ci sarà un'altra gara dura. Come mi trovo al Genoa? Bene, dopo l'infortunio dei primi mesi. Da quando c'è Juric sto giocando sempre, sto bene, mi piace la città e mi trovo bene con i compagni. Il campionato italiano? In Argentina è dura, si corre e si lotta tanto. Qua ci sono giocatori di altra qualità, tutti hanno un livello altissimo ed il campionato è difficilissimo. I tifosi del Genoa? Sono importanti, mi scrivono tanto sui social e li ringrazio per l'appoggio. L'attaccante più forte in A? Mi ha impressionato Cancelo, anche se non è un attaccante. Juve e Inter hanno grandissimi giocatori. Piatek? E' fortissimo, segna sempre. Anche Kouame è davvero bravo però. Il mio esordio? Dopo due mesi fermo ero pronto, da quando c'è Juric ho giocato sempre e sono felice. Il mister è arrivato in un momento difficile, ci sono state partite complicate. Lui però è un grande allenatore che lavora bene e mi dà grande fiducia. Cosa non funziona? Serve pazienza, umiltà e tanto lavoro. Mi auguro solo che domenica possa arrivare un buon risultato. Non sentiamo pressione, anche se sappiamo che è importante tornare alla vittoria. Difesa a 3 o 4? In Argentina ho giocato sempre a 4, ma mi piace molto la linea a 3 che stiamo usando".