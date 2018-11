RMC SPORT - Romulo: "Juric ha portato entusiasmo. Piatek tornerà al gol"

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È il giorno del Romulo Day a Milano. Il jolly del Genoa di Ivan Juric ha presentato il suo nuovo marchio all'interno di un evento di beneficenza. Queste le sue parole raccolte dai microfoni di RMC Sport: "Abbiamo presentato oggi questo nuovo progetto, con l'idea di raccontare il mio lato umano ed essere più vicino ai tifosi e ai giornalisti. Un progetto di beneficenza, per essere più vicini a chi ha bisogno".

Cosa è successo al Genoa?

"A Torino abbiamo fatto una partita perfetta, a Milano meritavamo un pareggio, così come contro il Napoli, contro cui abbiamo disputato una gara bellissima, abbiamo pressato e messo in difficoltà una squadra fortissima. Abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo, ma il calendario è stato difficile. Ora c'è il derby, una partita sentita, che tutti vogliono giocare, e daremo il meglio per regalare ai tifosi la gioia che meritano".

Cosa manca al Genoa di Juric?

"Juric ha portato entusiasmo. Con Ballardini non stavamo facendo male, ma il presidente voleva un calcio più aggressivo e organizzato e per questo è arrivato Juric, che ha portato un altro tipo di calcio. La squadra gioca bene, ma abbiamo avuto un calendario molto difficile, Ora vedremo un Genoa vincente e i punti arriveranno".

Come giudichi il momento di Piatek?

"Aveva fatto benissimo con Ballardini, poi è arrivato Juric in un momento difficile della stagione. Lui è partito fortissimo, è un calciatore importante e dà tanto per la squadra anche quando non segna. Sono sicuro che tornerà a fare gol, ha doti straordinarie. Sono sicuro che se non sarà capocannoniere, arriverà tra i primi tre della classifica marcatori".

Qual è il segreto della Juve?

"Ha una mentalità vncente, deve vincere per forza. Gli acquisti fanno il resto, compra sempre i migliori al mondo e questo fa sì che il lavoro del mister e della società sia più semplice".

Ti aspettavi l'addio di Marotta e il suo approdo all'Inter?

"Non mi aspettavo andasse subito all'Inter e nessuno si aspettava la separazione con la Juve, però hanno fatto le loro scelte. Spero possa fare bene anche nella sua nuova avventura".